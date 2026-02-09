09 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском раскрыли убийство в общежитии, совершенное 20 лет назад

В Каменске-Уральском раскрыли убийство 20-летней давности. На скамье подсудимых окажутся двое местных жителей 1978 года рождения. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным СКР, в феврале 2005 года обвиняемые, будучи пьяными, находились со своей жертвой в умывальной комнате общежития посёлка Первомайский. Поссорившись, они сначала избили мужчину, а после нанесли несколько ножевых ранений. От полученных травм тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые вывезли тело за пределы поселка. Обнаружить труп удалось только в апреле того же года.

"Обвиняемые по имени Иван и Сергей ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В "послужном списке" одного из них есть также статья за незаконный оборот наркотиков. А другой, помимо краж, судим за уклонение от уплаты алиментов", — отметил полковник Горелых.

Теперь мужчинам грозит наказание по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Каменск-Уральский, убийство, расследование, общежитие


