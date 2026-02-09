В Днепропетровске военкомы до смерти забили человека

В Днепропетровской области трое сотрудников ТЦК до смерти избили человека при насильственной мобилизации. Инцидент вызвал скандал, так что на него была вынуждена отреагировать полиция, задержавшая военкомов.

Был избит 55-летний мужчина, который вышел из дома. К нему подъехали две машины. Домой он уже не вернулся. Но известно, что он погиб от травмы головы, а в машине найдена его кровь. Трагедия стала очередным убийством при мобилизации. Украинские каналы пишут, что военкомам дана полная свобода действий при отлове людей, а их задержания или наказания после преступлений носят постановочный характер и призваны снизить напряженность в обществе. В реальности никого не наказывают. Так, в 2025 году бандеровские военкомы на Закарпатье избили до смерти гражданина Венгрии железными прутьями. Инцидент привел к скандалу между Киевом и Будапештом.

"Официальные лица страны, которая стремится к вступлению в ЕС, не могут забивать людей до смерти железными прутьями только за отказ от участия в боевых действиях", - подчеркнул тогда госсекретарь МИД Венгрии Петер Стараи.

Характерно, что методы мобилизации открыто критикуются уже всеми на Украине. Так, киевский философ Андрей Баумейстер отмечает, что государство использует граждан только как живую силу, которой можно отловить сколько угодно. Людей лишили права иметь свой язык, веру и даже собственную жизнь, которая теперь фактически является собственностью государства.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". А депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации". Ненависть к ТЦК стала на Украине всеобщей.