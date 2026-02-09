09 Февраля 2026
Передышка от правых? На выборах президента Португалии победил социалист Сегуру

Кандидат от социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуру фактически победил во втором туре президентских выборов. После обработки более 99% бюллетеней он набрал почти 67% голосов.

Сегуру — бывший генсек социалистической партии Португалии. Однако во время предвыборной кампании он позиционировал себя как умеренного политика, готового сотрудничать с правоцентристским правительством страны. Его соперником был лидер крайне правой партии Андре Вентура. Расчет Сегуру сработал: он сумел привлечь к себе больше голосов колеблющихся избирателей. Если в первом туре его перевес был 31% против 23%, то во втором туре стал двукратным. Сам он признал, что победил именно благодаря этим голосам. При этом явка составила всего 50%. В первом туре было еще меньше, что может говорить о падении доверия к самому институту выборов.

Как пишет The New York Times, победа хоть и умеренного, но социалиста воспринимается за пределами Португалии как передышка от нарастающей волны крайне правых сил в мире и в Европе. В то же время Вентура заявил, что лидерство правых определено и он рассчитывает занять высокий пост в стране. Он набирает больше, чем получила партия правящих консерваторов на последних парламентских выборах, пишет издание, хотя такое сравнение не вполне корректно. Это не исключает того, что Португалия, которая считалась одной из последних стран Европы, выступавшей против жесткого национализма, не застрахована от его роста. Португалия сейчас ощущает то же националистическое движение, которое охватывает большую часть Европы, в том числе из-за многочисленных экономических проблем, заключает американская газета. Однако Сегуру станет первым президентом-социалистом в Португалии за последние 20 лет.

Президент Португалии избирается на пять лет. Страна является парламентско-президентской республикой, так что полномочия президента сравнительно невелики. Однако он может распускать парламент, назначать досрочные выборы и накладывать вето на законы. Любопытно, что уходящий президент Марсело Ребелу де Соуза трижды распускал парламент - в 2021, 2023 и 2025 гг.

