На Уралмаше задержали студентку с 17 свертками наркотиков

В Екатеринбурге в районе Уралмаша полицейские поймали 20-летнюю студентку местного технического вуза с 17 свертками наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Задержание прошло 4 февраля, когда сотрудники ППСП патрулировали местность. Проезжая через гаражный массив по улице Кировградской, они заметили одинокую девушку, идущую в безлюдном месте в сильный мороз. Изначально могло показаться, что ей нужна помощь, однако, присмотревшись, полицейские сразу поняли в чем дело.

Студентку попросили показать содержимое сумочки, после чего та стала суетиться. Ответить на вопрос, имеет ли при себе что-то запрещенное она тоже не смогла, лишь спросила: "А что мне за это будет". После этого девушку доставили в отдел полиции №15.

Уже в ходе досмотра из ее сумки достали 12 свертков в черной изоленте, еще пять достали из кармана куртки. Как показало исследование, внутри свертков находился N-метилэфедрон.

В отношении студентки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере". Задержанная помещена под стражу. Наказание, предусмотренное за подобное преступление, может составлять до 10 лет лишения свободы.

Полиция предупреждает граждан, в особенности молодежь, об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и призывает не поддаваться на предложения быстрого и легкого заработка.