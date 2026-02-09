09 Февраля 2026
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермяк пытался убить целую семью: поджег дом, в котором они жили

В Перми сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России задержали мужчину, который пытался убить семью из шести человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый поссорился со своей знакомой и решил сжечь ее и ее семью. Он облил дверь и стены коттеджа, в котором жили потерпевшие легковоспламеняющейся жидкостью, поджег постройку и скрылся. Хозяева дома проснулись от запаха гари и с помощью огнетушителей самостоятельно его потушили.

Супруги, двое несовершеннолетних детей и двое других родственников не пострадали.

В кратчайшие сроки полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

