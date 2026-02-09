СМИ: Основателю "Русагро" Владимиру Мошковичу добавили новое обвинение

Новое обвинение предъявлено основателю холдинга "Русагро" Вадиму Мошковичу. Следствие обвиняет Мошковича и бывшего гендиректора его компании Максима Басова в легализации 86 млрд руб., пишут "Ведомости".

Мошкович и Басов уже являются фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. В окончательной версии обвинения исключена статья о злоупотреблении, бизнесмены обвиняются в легализации средств и преднамеренном банкротстве.

Следствие считает, что предприниматели убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали. Действия фигурантов привели к ущербу для компании, сумма которого изначально составила 30 млрд руб. Кроме того, Мошкович обвиняется в даче взятки в виде охотничьего карабина марки Blaser R8 бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову.

Ранее суд арестовал счета, принадлежащие Мошковичу, на сумму почти 3 млрд руб.