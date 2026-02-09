Неизвестные угрожают "взорвать" небоскреб в Москва-сити

В Москве неизвестные сообщили о намерении "взорвать" один из небоскребов делового центра Москва-сити – ЖК "Neva Towers". На месте уже находятся машины экстренных служб, передает Shot со ссылкой на очевидцев.

Сообщение о минировании поступило около трех часов назад. Этому предшествовала бурная вечеринка в апартаментах башни. По данным канала, участники дебоша звонили в экстренные службы и сообщали то о планах взорвать небоскреб, то о насилии, то о покушении на убийство.

На прошлой неделе суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы женщину, которая в пьяном виде звонила по экстренному номеру "112" и говорила, что "подожжет Ленина" и "взорвет Красную площадь". На суде она заявила, что просто хотела показать собутыльникам "свою крутость".