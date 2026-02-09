В ближайшие недели будет сформирован новый состав Центризбиркома

В течение ближайших недель планируется сформировать новый состав Центризбиркома России, которому предстоит проводить выборы в Госдуму-2026.

Старт процедуре уже дан в субъектах РФ, очередь за Госдумой и Советом федерации. Радикального обновления комиссии ждать не следует, однако ожидаются новые лица.

15 членов комиссии назначаются на паритетной основе Советом федерации, на основе предложений, поступивших от регионов, а также Госдумой (по предложениям фракций) и главой государства. Жесткие сроки для таких процедур не установлены, но обычно в феврале своих кандидатов выдвигают Госдума и Совфед, а последним — как правило, уже в марте — это делает президент.

Шорт-лист кандидатов уже практически готов, но изменения в него могут вноситься до последнего момента. По словам экспертов, действующий председатель ЦИКа Элла Памфилова будет переназначена в третий раз — вопросов к ней в Кремле нет. Если переназначение состоится, то это будет рекорд, поскольку до сих пор ни один председатель ЦИКа не занимал свою должность более двух сроков, сообщает "Коммерсант".

Ранее ЦИК России объявил дату выборов депутатов Госдумы. Их выберут 20 сентября.