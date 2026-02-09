Комик Сабуров сделал заявление после запрета на въезд в Россию

Нурлан Сабуров сделал заявление после того, как ему запретили въезжать в Россию в ближайшие 50 лет.

В посте в одной из соцсетей комик поблагодарил Россию за возможность для творческого развития и свою большую многонациональную аудиторию. Сабуров указал, что начал свой путь около 15 лет назад в Екатеринбурге и продолжил в Москве, и за это время успел состояться как артист, а также побывать во множестве российских городов, в некоторых из которых — по много раз.

Комик отметил, что не будет комментировать решение о запрете на въезд в страну, этим вопросом займутся юристы. Артист попросил журналистов проявить уважение к частной жизни его семьи и его близких.

Ранее Сабуров пытался получить российский ВНЖ, но не смог сдать тест по истории.