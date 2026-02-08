Участник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева накопил долги в России

Участник покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин накопил в России долги более чем на 830 тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Ранее сообщалось, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. Также установлены пособники преступления - ими оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.

Из судебных материалов следует, что в 2023 и 2024 году на Васина подали в суд банк "Русский Стандарт" и агентство по возврату долгов.

Также, согласно материалам приставов, в отношении Васина возбуждено три исполнительных производства. Два из них касаются взысканий задолженности "имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" в размере более 420 тысяч рублей и свыше 407 тысяч рублей, а третье – о взыскании госпошлины, присужденной судом, в 4 тысячи рублей.

Все три исполнительных производства были возбуждены в отношении Васина с ноября 2025 года по январь 2026 года. Всего же он задолжал более 831 тысячи рублей.