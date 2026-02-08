Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы

Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде переведены на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"В первую очередь мы понимаем, что в период низкой температуры на улице будет возникать большое количество проблем. Первое — пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. Второе — если есть маленькие дети: те детские сады в городе Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, мы переводим на круглосуточную работу", - написал Гладков, предложив временно разместить детей в таких учреждениях, пока в их домах отсутствует отопление.

Гладков подчеркнул, что власти берут на себя ответственность за безопасность и пребывание детей. Работа по приему детей в круглосуточные группы начинается с воскресенья.

Детей школьного возраста по заявкам родителей могут отправить в другие регионы, такие как Крым, а также ближайшие к Белгородской области территории.

"Дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы — в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы - с губернаторами сейчас проговариваем. Будем давать заявки в МЧС для отправки наших детей на поездах", - сообщил Гладков.