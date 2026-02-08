Осужденного за сокрытие 120 миллионов рублей владельца пермской фирмы признали банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал пермского бизнесмена Григория Неясова несостоятельным и открыл в отношении него процедуру реализации имущества, сообщает "Ъ".

С этим требованием ранее обратился "Альфа-Банк". Согласно материалам дела, сумма требований финансовой организации составила 79,9 млн руб. Среди кредиторов Неясова также числятся ПАО "Банк ПСБ", ПАО Банк ВТБ, а также межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №21.

В августе прошлого года Неясов был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет в особо крупном размере).