Соучастникам покушения на генерала Владимира Алексеева грозит пожизненное

Предполагаемому исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его соучастнику Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Им обоим предъявлены обвинения по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Ранее сообщалось, что преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его.