В Госдуме предлагают оплачивать по безналичному расчету все сделки с недвижимостью

Депутаты Госдумы планируют внести законопроект, чтобы все сделки россиян и бизнеса с недвижимостью оплачивались безналичным способом, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

С инициативой выступила партия "Справедливая Россия". Законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

"Есть предложение, связанное со случаем Долиной, что все сделки, связанные с недвижимостью, должны проходить в безналичной форме", - сказал депутат. Он отметил, что это соответствует интересам граждан, поскольку "очень много злоупотреблений с тем, что в наличной форме сделки осуществляется".

В случае принятия закона, он вступит в силу со второй половины этого года.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года, когда сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, аферисты в течение четырех месяцев обрабатывали ее и под предлогом сохранения средств убедили перевести сбережения, включая выручку от продажи квартиры, на якобы безопасные счета и передать деньги курьеру. Общий ущерб, по оценкам, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной было возбуждено уголовное дело. Первой была задержана курьер Анжела Цырульникова, позднее задержаны еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября 2025 года Балашихинский городской суд вынес им приговор.