На Камчатке произошел мощный пепловый выброс из вулкана Шивелуч

На Камчатке зафиксирован мощный пепловый выброс из вулкана Шивелуч, сообщили Накануне.RU в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), высота выброса составила до 11 600 метров. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. Вулкану присвоен наивысший, "красный" код авиационной опасности.

В результате выброса днем 8 февраля зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в двух населенных пунктах Усть-Камчатского округа: в селе Майское и поселке Козыревск. По данным МЧС, жизнедеятельность населения не нарушена, и в настоящее время пеплопад не наблюдается. Однако при изменении направления ветра не исключается вероятность оседания пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского округов.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова не приближаться к вулкану и не совершать на него восхождений. В случае пеплопада рекомендуется закрыть дома все окна и двери, без необходимости не выходить на улицу. При выходе на свежий воздух следует надеть респиратор или марлевую повязку, а одежду, на которую попал пепел, не вносить в помещение. Единый номер для вызова всех экстренных служб — 112.