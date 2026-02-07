Брат мэра Киева рассказал пранкерам о внутренней "кухне" украинской политики

Пранкеры из России Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили брату мэра Киева Виталия Кличко Владимиру. Он сообщил им различные подробности о политической "кухне" столицы Украины.

По данным Berliner Zeitung, Владимир Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьёзно мешают международной поддержке Украины – якобы деньги незаконно присваивали даже в военное время. Беспокойство вызывают не только заявления о системной коррупции. Владимир Кличко также признался, что заменяет брата во время различных официальных встреч с другими мэрами и чиновниками.

Десятки лет коррупция остается одной из самых серьёзных социальных проблем Украины. Несмотря на многократные обещания провести реформы и международную поддержку в борьбе с кумовством и взяточничеством, во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры, приводит РИА Новости информацию издания.