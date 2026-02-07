В Красноуральске открыли лыжероллерную трассу

В Красноуральске состоялось торжественное открытие лыжероллерной трассы. Реализация проекта профинансирована АО "Святогор".

Строительство первой в городе лыжероллерной трассы стартовало в октябре 2023 г. с подготовки территории. Данный спортивный объект стал продолжением парка "Третья горка", который был благоустроен в рамках программы "Комфортная городская среда" на средства местного и областного бюджетов.

"Новая лыжероллерная трасса в Красноуральске – не просто ещё один спортивный объект. Это благоустроенная, современная, комфортная территория для круглогодичной подготовки. Это возможность совершенствовать мастерство в межсезонье. И, конечно, это ещё один шаг к воспитанию новых чемпионов и популяризации лыжного спорта в Свердловской области, где сильны спортивные традиции", - сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Строительство лыжероллерной трассы шло два с половиной года. Работы развернулись на площади 60 тыс. кв. м. Новый спортивный объект с асфальтобетонным покрытием протяженностью 3 км подходит для круглогодичного использования. Здесь предусмотрена возможность проведения соревнований на дистанциях от 0,5 км до 3,0 км. Для безопасного движения пешеходов и любителей скандинавской ходьбы на участке 2 км сделаны широкие тротуары.

Ширина трассы составляет 5 м, что позволит спортсменам передвигаться как классическим, так и свободным ходом. Одновременно здесь могут тренироваться 50-70 человек. В стартовой зоне расположено четыре параллельных лыжни, финишная зона разделена на три коридора. В 2026 г. здесь будет смонтирована электронная система "Старт-финиш" для автоматической фиксации времени прохождения дистанций спортсменами. Кроме того, в зоне старта – финиша планируется установить медиаэкран для онлайн трансляции.

Трасса проходит по пересечённой местности с подъёмами и спусками в живописном месте лесного массива. Для отвода дождевых и талых вод с поверхности дорожки проложены водопропускные трубы и канавы. На трассе установлена 181 пятиметровая опора со светодиодными светильниками, в 2026 г. здесь появится видеонаблюдение и звуковое оповещение.

Для комфортного пребывания спортсменов и болельщиков в непосредственной близости от трассы смонтировано блочно-модульное одноэтажное здание лыжной базы. В 2026 г. здесь на площади более 300 кв. м будут оборудованы раздевалки, душевые, санузлы, тренерские комнаты, спортивный зал, помещения подготовки, проката и хранения лыж, кабинет административного персонала, а также технологические помещения. На прилегающей к базе территории организованы две автомобильные парковки, рассчитанные на 32 машины. Лыжероллерная трасса соответствует требованиям стандартов и условий для проведения соревнований регионального уровня по лыжероллерным и лыжным гонкам, сообщает АО "Святогор".