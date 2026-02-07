СКР: Напавший на общежитие университета и силовиков – 15-летний житель Уфы

В Башкирии 15-летнему жителю Уфы вменили нападение на общежитие университета, в результате которого пострадали двое силовиков.

По предварительным данным, сегодня подросток ворвался в общежитие медицинского университета, расположенное на улице Репина в Уфе. Используя нож, парень ранил нескольких студентов. Пострадавшие доставлены в больницу.

При задержании подросток ранил ножом двух полицейских и зацепил им же себя. Сейчас он – в больнице. Расследование продолжается, сообщает СКР.