В Белгородской области от обстрела ВСУ пострадали несколько человек

Появилась информация о пострадавших от атаки ВСУ жителях Белгородской области.

"Приехал на территорию одного из инфраструктурных объектов. В результате ракетного обстрела здесь пострадали четверо мужчин. Вместе с начальником ГУ МЧС Сергеем Потаповым довели пострадавших до проходной, где их забрала "Скорая помощь"", - написал в своём telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Двоим пострадавшим, получившим баротравму и ушиб коленного сустава, медики помогли на месте. От предложенной транспортировки в стационар они отказались. Ещё у двоих мужчин диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Для обследования они направлены в городскую больницу №2 Белгорода.

Повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и четырёх частных домах. Посечён фасад и выбиты окна в здании коммерческого объекта. Осколками посечены 11 автомобилей.