В Иране исключили переговоры по ракетной программе страны

Власти Иране исключили переговоры по ракетной программе страны.

По словам главы МИД страны Аббаса Арагчи, такого разговора не будет, потому что это вопрос обороны страны, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. В ответ глава иранского МИД предупредил Трампа о жёстком ответе Тегерана в случае ударов США.