07 Февраля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ завершил ребрендинг офисов Почта Банка

Все отделения Почта Банка сменили вывеску на ВТБ. Теперь клиентам по всей России стала доступна единая сеть обслуживания под брендом ВТБ с едиными стандартами сервиса и продуктовой линейкой.

Интеграция сети включала в себя миграцию клиентов, бесшовный технологичный переход на обслуживание, доступ ко всем продуктам ВТБ, а также замену вывесок 2 244 точек обслуживания Почта Банка, из которых 2 191 офиса работают на базе отделений «Почты России». Ребрендинг охватил 83 региона страны и позволил значительно расширить географию присутствия банка для клиентов, в том числе в малых и отдаленных населённых пунктах. ВТБ системно повышает качество клиентского опыта, делая офисы удобными, понятными по навигации, комфортными по атмосфере и сервису.

«Переход клиентов Почта Банка в ВТБ организован как надёжный технологичный процесс, позволяющий комфортно, безопасно и без перерыва продолжать обслуживаться уже в банке ВТБ. Сама процедура смены банка занимает пару минут без перевыпуска карт, а после нее открывается доступ ко всей линейке продуктов ВТБ — от карт до вкладов. Мы намерены и дальше приумножать выгоду для клиентов от ежедневного обслуживания. В рамках интеграции уже больше миллиона человек перевели в ВТБ свои стратегические и повседневные задачи, скоро начнется онлайн-перевод кредитов из Почта Банка в ВТБ», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В обновленных офисах, также как в онлайн-банке, клиенты могут воспользоваться полной линейкой продуктов ВТБ: оформить дебетовые и кредитные карты, разместить средства на вкладах и накопительных счетах, подать заявку на автокредит. Клиенты также могут подключить программу лояльности и перевести пенсию и зарплату в ВТБ.

Клиентам обоих банков сегодня доступно для обслуживания более 19 тыс. банкоматов. Весной 2026 года ВТБ планирует перевести устройства Почта Банка на собственное программное обеспечение. При этом более 800 банкоматов будут заменены на новые.

