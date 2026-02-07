В Белгороде после атаки ВСУ начались отключения электроэнергии

Белгород вновь атакован ВСУ. Есть отключения электроэнергии.

"Очередной обстрел Белгорода. Пошли отключения по городу и районам области. Сейчас выехал на объект, посмотрю, поговорю со специалистами и постараюсь максимально быстро выйти с отчётом перед вами о тех мерах, которые мы предпринимаем по восстановлению подаваемых ресурсов", - сообщил в своём telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно, что в Белгородской области разбирают работу всех служб и органов власти в условиях январского блэкаута (без света, тепла и воды оставались около полумиллиона человек). Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил обеспокоенность как отсутствием достаточной коммуникации граждан с властями, так и невовлеченностью самих жителей.