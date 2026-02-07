В Смоленске 313 домов остались без тепла

В Смоленске 6 февраля произошла коммунальная авария. Из-за неё 313 жилых домов остались без отопления.

Власти начали ликвидацию последствий. По последним данным, тепло уже вернулось в 219 жилых домов из 313, сообщает правительство Смоленской области.

По данным областного управления СКР, из-за аварии на трубопроводе возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следствие полагает, что сотрудники филиала АО "РИР Энерго" некачественно оказали коммунальные услуги собственникам и пользователям жилых и административных зданий. В результате произошла авария.