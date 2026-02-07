В начале года Европа купила у России рекордную партию СПГ

За первый месяц 2026 г. Европа купила у России рекордную партию сжиженного природного газа (СПГ).

Импорт российского СПГ составил 2,276 млрд куб. м (немного выше уровня декабря 2025 г.) против 2,05 млрд куб. м в январе 2025 г., пишет ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил полный запрет на поставки российского газа в его различных формах. Запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) заработает с 1 января 2027 г., трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

Кроме того, в Европе с 2027 г. вводится внесудебный штраф от €2,5 млн для физлиц - руководителей или старших сотрудников европейских энергокомпаний. Такое наказание могут применять к тем, кто принимает решение о закупках газа РФ.