Власти России дадут 10 миллиардов на жилищные сертификаты

Власти России дадут 10 млрд руб. на приобретение россиянами жилья за счёт средств федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сертификаты позволяют улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах проживания.

Среди тех, кому положены сертификаты, – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба кабмина.