Экс-замминистра юстиции нашли мертвым в квартире в центре Москвы

Экс-замминистра юстиции Сергея Тропина нашли мертвым в квартире в центре Москвы, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В квартире дома на 3-й Красногвардейской улице был обнаружен мертвым Сергей Тропин", - говорится в сообщении.

Сообщается, что его смерть не носит криминального характера. РЕН ТВ со ссылкой на свой источник сообщает, что бывший министр якобы утонул в ванне.

Каких-либо других подробностей произошедшего на данный момент нет.

Тропина назначили на пост замминистра юстиции в 1996 году.