Врачи рассказали о состоянии тюменского подростка, угодившего под трактор

Состояние подростка, который попал сегодня под трактор возле остановки "Восточный 3", оценивается как тяжелое. Об этом Накануне.RU сообщили в областном депздраве.

Пациенту оказывается необходимая медицинская помощь.

"После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №2. Пациент в тяжелом состоянии госпитализирован в профильное отделение", - говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура Тюменской области поручила прокурору Восточного административного округа Тюмени провести проверку по данному факту, разобраться в причинах происшествия. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, в том числе по защите прав несовершеннолетнего пострадавшего.