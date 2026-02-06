В России золотовалютные резервы превысили $400 млрд
В России побит новый рекорд золотовалютных резервов.
Их объём превысил $400 млрд. Это случилось впервые в истории.
Таковы данные ЦБ, которые приводит РИА Новости.
В России побит новый рекорд золотовалютных резервов.
Их объём превысил $400 млрд. Это случилось впервые в истории.
Таковы данные ЦБ, которые приводит РИА Новости.
Теги: ЦБ, золотовалютные резервы
