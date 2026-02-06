Ремонт театра музкомедии в Екатеринбурге потребует почти 400 млн

Ремонтные работы в здании театра музыкальной комедии в Екатеринбурге потребуют почти 400 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В техзадании написано, что за 387 млн рублей подрядчик должен заменить механизмы сцены и отремонтировать сценическую коробку, обновить фасад, заменить кровлю, пол планшета сцены, пожарный занавес, энергосети, а также пожарную сигнализацию и систему дымоудаления.

Напомним, что из-за ремонтных работ с мая 2026 года по сентябрь 2027 года выступления будут перенесены на сцену гастрольного театра УГМК в Верхней Пышме. Помимо этого, актерская труппа планирует устроить гастроли по всему Среднему Уралу.