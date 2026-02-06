В Тюмени предан суду соучастник телефонного мошенничества

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый вошел в состав организованной группы, занимавшейся хищениями денежных средств у пенсионеров посредством телефонного мошенничества.

По указанию "кураторов" он прибыл в Тюмень, получил от введенного в заблуждение пенсионера 1,9 млн рублей и передал их другому участнику группы, после чего был задержан сотрудниками полиции. Потерпевший заявил гражданский иск о взыскании причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство.