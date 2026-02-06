06 Февраля 2026
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

В Сургуте следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины и ребенка во время пожара

В Сургуте следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины и ребенка, тела которых обнаружены при тушении пожара в дачном доме на участке СОТ "Витамин", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сообщение о пожаре поступило 6 февраля 2026 года. Во время тушения огня были обнаружены тела ребенка 2019 года рождения и его бабушки 1951 года рождения. По факту гибели двух лиц возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По уголовному делу проводятся следственные действия. Следователи проводят осмотр места происшествия. В рамках уголовного дела будут проведены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Ход расследования находится на контроле следственного управления.

Также проверку организовала прокуратура. Прокурор Сургута Марат Тубеев лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб,полноте и качеству работы органов системы профилактики.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

