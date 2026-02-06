В Абхазии свернут пункты оформления российских паспортов

В Абхазии закроют пункты оформления внутренних общегражданских паспортов РФ, заявили в посольстве России в Абхазии.

Хотя пункты были развернуты в соответствии с межгосударственным соглашением, вступившим в силу в апреле 2025 года, ряд абхазских депутатов ставили под сомнение законность работы таких пунктов.

"Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы. В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации", - сообщили в посольстве.

Большая часть населения Абхазии - от 60 до 90% по разным данным – обладают российским гражданством.