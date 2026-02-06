Комик Сабуров отказался от депортации в ОАЭ и собрался в Казахстан

Комик Нурлан Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай, обязательным условием которой был полёт в наручниках.

Артист прилетел сегодня из ОАЭ в Москву бизнес-классом. После "разворота" на паспортном контроле он заявил, что денег на обратный билет до Дубая у него нет. Услышав, что в случае депортации ему предстоит лететь в наручниках, шоумен сразу же нашёл деньги и купил билет до Алматы, пишет Mash.

Сабурова задержали сегодня во Внуково сразу после прилета из Дубая в 4 утра. В Россию он вернулся рейсом компании FlyDubai.