В России могут ввести уголовную ответственность за продажу sim-карт без привязки к IMEI

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству предложил принять документ, обязывающий указывать в договоре о продаже sim-карты иностранцу или человеку без гражданства идентификационного номера аппарата.

Документ предложено принять в первом чтении. Предлагаемая дата рассмотрения Госдумой – 10 февраля, поправки можно представлять с 25 февраля, говорится в карточке проекта закона в базе данных документов нижней палаты парламента.

Если законопроект примут, то за продажу sim-карты иностранцу или человеку без гражданства без указания в договоре идентификационного номера аппарата, куда эту карту вставят, последует наказание. Это будут, в частности, штраф в 300-500 тыс. руб. или обязательные работы на 180 часов.

Ответственность наступит в случае, если нарушитель ранее уже получал "административку" по части 4 статьи 13.29 КоАП, и если новое нарушение повлекло причинение крупного ущерба (свыше пяти миллионов рублей), предусматривает законопроект.