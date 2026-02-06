Пермяк поджег дом и снял это на видео

Житель Перми поджег деревянный многоквартирный дом, снял поджог на видео и не смог объяснить причину своего поступка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Ведомство отреагировало на сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном доме по ул. Висимская. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В результате пожара деревянное строение было повреждено частично, никто из жильцов не пострадал. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. По версии следствия, причиной возгорания стал поджог. Выводы экспертов подтвердили предположения полицейских.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции Мотовилихинского района установили и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался житель краевой столицы 2001 года рождения. Объяснить причину своего поступка он не сумел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемый заключен под стражу.