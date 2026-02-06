В Абу-Даби поднималась тема продления ДСНВ - Кремль

Тема продления ДСНВ затрагивалась на переговорах в Абу-Даби, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у Москвы и Вашингтона есть понимание того, что с истечением договора обе стороны будут занимать ответственную позицию.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил против продления двухстороннего ДСНВ и заявил о необходимости выработки нового соглашения по контролю за ядерным оружием. В Госдепартаменте добавили, что США хотят заключить с Россией "более выгодное соглашение" по контролю за вооружениями.