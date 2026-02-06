Суд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом

Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу Михаила Ходорковского* "Как убить дракона: пособие для начинающих революционеров". Исковое заявление в суд подала прокуратура Москвы, сообщают российские СМИ.

Прокуратура предоставила суду результаты экспертизы, в которой указывается, что книга Ходорковского* формирует "негативное, критическое отношение" к действующей власти и побуждает к ее смене "способами, не исключающими насильственные".

Книга вышла в 2022 году.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесен в список экстремистов и террористов Федеральной службы финансового мониторинга