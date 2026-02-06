Площадки ТМК в прошлом году посетило рекордное количество промышленных туристов

Свыше 55 тыс. промышленных туристов посетили площадки Трубной металлургической компании (ТМК) в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба компании, это на 5 тыс. больше, чем годом ранее. Таким образом, установлен рекорд по посещаемости за всё время существования промышленного туризма в ТМК.

Что касается туристической инфраструктуры, то она действует на четырёх филиалах компании: Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Северский трубный (СТЗ) заводы, где экскурсионные маршруты сочетают посещение корпоративных музеев и действующего производства, а также Волжский трубный (ВТЗ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, где посещающие могут осмотреть высокотехнологичное производство труб через призму промышленного дизайна цеховых пространств.

В ТМК отмечают, что промышленный туризм развивается также и на Орском машиностроительном (ОМЗ), Синарском трубном (СинТЗ) и Таганрогском металлургическом (ТАГМЕТ) заводах, а также на предприятии ТМК Стальные Технологии.

По словам руководителя направления промышленного туризма ТМК Анны Трепаловой, увеличение числа посетителей на 10% подтверждает устойчивый интерес к программам компании. Она отмечает, что ТМК продолжит расширять направление, чтобы ещё больше людей смогли увидеть современное российское металлургическое производство и его возможности.