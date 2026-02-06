Гендиректор "Росатом химия" задержан по подозрению в даче взятки в Новосибирске

В Новосибирске суд отправил в СИЗО генерального директора "Росатом химии" Михаила Метелкина. Главу предприятия подозревают в даче взятке коммерческому директору Новосибирского завода химконцентратов (также входит в "Росатом", производит ядерное топливо), передает канал "Сибирский экспресс".

По версии следствия, Метелкин передал коллеге 950 тыс. руб. "за ускорение сроков оплаты" по договорам поставки сырья между НЗХК и частной компанией, интересы которой представлял Метелкин.

Сообщается, что получатель взятки признал вину. О мере пресечения в отношении него не сообщается.

Новосибирский завод химконцентратов специализируется на выпуске ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов.