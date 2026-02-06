06 Февраля 2026
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области завершено формирование списков членов региональной Общественной палаты

Совместно с Тюменской областной думой завершено формирование списков членов региональной Общественной палаты. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

В них вошли 68 человек. 34 кандидатуры утвердило областное законодательное собрание, столько же – региональное правительство. Впереди заключительный этап: еще 34 кандидатуры утвердят сами выдвинутые члены палаты.

"Одна из ключевых задач нового состава – всесторонняя поддержка участников СВО и их семей. В нынешних непростых условиях возрастает и роль общественности в сохранении социальной стабильности, межнационального согласия и гражданского единства. Общественная палата – важный инструмент общественного контроля на выборах и в законотворческих процессах, значимый элемент системы выработки управленческих решений, направленных на развитие региона. Рекомендации людей с серьезным опытом в самых разных сферах деятельности особенно ценны. Региональное правительство на системной основе поддерживает общественные объединения, работающие в интересах области и страны. Желаю новому составу Общественной палаты Тюменской области успешной работы на благо жителей региона", - написал губернатор в своем Telegram.

Теги: Общественная палата, формирование, списки, Александр Моор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

