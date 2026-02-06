ЦБ может оставить ключевую ставку без изменений впервые за полгода - прогноз

Центральный банк на первом в 2026 году заседании совета директоров (13 февраля) не будет менять текущую ключевую ставку и оставит ее на уровне 16%, так считает большинство финансовых аналитиков, пишут "Ведомости". Некоторые все же ждут продолжения смягчения денежно-кредитной политики, но незначительного: до 15,5%.

ЦБ снижал ключевую ставку пять раз подряд. После последнего совета директоров в декабре регулятор сохранил нейтральный сигнал, напомнив, что в начале года инфляция может увеличиться на фоне повышения НДС до 22%.

Между тем, политика "охлаждения" уже поставила экономику на грань рецессии. По данным The Washington Post, чиновники финансового блока кабмина России предупредили главу государства Владимира Путина о приближении экономического кризиса. Речь идет о нескольких месяцах, и предупреждения Путину становятся все более настойчивыми.

Один из топ-менеджеров заявил изданию, что инфляция выше официального значения в 6%, несмотря на крайне жесткую политику Банка РФ. По его словам, о предстоящем кризисе также говорят вынужденные увольнения тысяч рабочих и рекордная с пандемии COVID-19 волна закрытий заведений общепита.