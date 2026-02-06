В Первоуральске вынесли приговор по делу о контрафактном алкоголе на 7 миллионов рублей

Первоуральский городской суд вынес приговор по делу о незаконном обороте контрафактного алкоголя на сумму свыше 7 млн рублей.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин, входивших в состав организованной преступной группы. По данным органов предварительного расследования, с ноября 2024 по июль 2025 года группа, не имея соответствующей лицензии, организовала цех по розливу спиртного в селе Новоалексеевка на территории промбазы "Изумруд".

Готовую продукцию без обязательных акцизных марок обвиняемые хранили на месте производства, а также на складах "Логистика Урала" в Екатеринбурге и "База Комплектации" в Березовском. Ущерб государству от деятельности группы предварительно оценивается более чем в 7 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Суд признал всех трех членов группы виновными по пп. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными (акцизными) марками, организованной группой, в особо крупном размере". С учетом позиции гособвинителя суд назначил:

Мирхасу Вердиеву наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 150 тыс. рублей;

Элмаддину Агаеву наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 тыс. рублей

Эльвину Шакурову наказание в виде 1 года лишения свободы.

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого, по решению суда, все использованные для незаконного производства спиртосодержащей продукции предметы будут конфискованы в доход государства. Арест, наложенный на транспортное средство, сохранен для исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу.