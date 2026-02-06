СКР проводит обыски в администрации Бодайбо из-за коммунальной аварии

Следственный комитет провел обыски в администрации Бодайбо и в офисе МУП "Тепловодоканал". Поводом стало уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ, ч. 1 ст. 293 УК РФ), возбужденное после крупной коммунальной аварии в конце января.

"30 января в результате остановки работы 4 котельных из-за промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов (индивидуального жилищного строительства и многоквартирных). С учетом низких отрицательных температур на улице, существенно нарушаются права и законные интересы граждан из числа жителей г. Бодайбо Иркутской области в сфере теплоснабжения, создается угроза для их жизни и здоровья", - говорится в сообщении СКР.

Следователи изъяли документацию по обслуживанию и ремонту водовода холодной воды.

Из-за аварии в городе вводился режим ЧС локального характера.