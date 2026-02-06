Трамп заявил о полной поддержке Орбана на выборах в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил о своей полной поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне апрельских выборов в парламент страны.

Орбан борется за интересы Венгрии и ее граждан, а отношения с США достигли беспрецедентного уровня сотрудничества и конкретных достижений, отмечает Трамп. Это "по-настоящему сильный и мощный лидер с доказанным послужным списком выдающихся результатов".

Трамп напомнил, что он поддержал Орбана на выборах 2022 году и делает это снова, потому что уверен, что тот не подведет народ Венгрии.

Выборы в парламент Венгрии намечены на 12 апреля. Они определят, останется ли у власти Орбан, который против принятия Украины в ЕС и НАТО. Его оппонентом считается глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, выступающий за принятие Украины в ЕС и поддержку украинского режима против России. В Киеве очень рассчитывают на смену власти в Венгрии и изменение позиции страны. По опросам, это вполне вероятно. Орбан находится у власти с 2010 года, побеждая четыре раза подряд.