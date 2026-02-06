Причиной гибели подростка в Ханты-Мансийске могли стать наркотики

Причиной гибели 15-летних подростков в Югре, предположительно, могло стать употребление наркотиков. Об этом сообщают подписчики группы "Типичный Ханты-Мансийск" в комментариях.

О гибели школьника мы писали ранее. Сообщение о пропаже мальчика поступило в полицию 31 января. Его тело было найдено 4 февраля в СОТ "Кедр" без признаков криминальной смерти. Ведомство назначило необходимые экспертизы и возбудило уголовное дело.

О гибели еще одного подростка в следкоме не сообщали, однако подписчики группы утверждают, что вместе с парнем якобы была сверстница. Предположительно, подростки отправились в лес для поиска закладки. После употребления запрещенных веществ они якобы потеряли ориентацию и разошлись в разные стороны. Их тела были обнаружены в разных местах, оба замерзли насмерть.

Накануне.RU направило запрос в Следственный комитет Югры.