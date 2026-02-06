СМИ: Киев хочет получить гарантии безопасности для Одессы

Киев хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках мирного соглашения.

"Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи", - цитирует ТАСС слова источника, знакомого с переговорным процессом в Абу-Даби.

Накануне в Абу-Даби завершился второй раунд российско-украинско-американских переговоров. Все стороны сдержанно комментировали их итоги, но пообещали, что переговоры продолжатся в ближайшее время.