Сочи стал самым популярным курортным направлением из Екатеринбурга в январе

Самым популярным курортным направлением из Екатеринбурга в январе 2026 года стал Сочи.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта Кольцово, в первый месяц года на этом направлении было обслужено 36 тысяч пассажиров. Зимой в Сочи активно летают любители горнолыжного спорта. Как отмечают в Кольцово, черноморский город-курорт уже традиционно стал самым востребованным в январе.

С небольшим отставанием за ним следует Дубай: количество пассажиров на этом маршруте превысило 29 тысяч. В тройку лидеров попал также Пхукет – пассажиропоток туда составил более 18 тысяч туристов.

Также в топ-10 курортных направлений января из Екатеринбурга в 2026 году вошли египетский Шарм-эль-Шейх (15,3 тысячи пассажиров), арабский Шарджа (также 15,3 тысячи), российские Минеральные воды (15,2 тысячи), вьетнамский Нячанг (10,7 тысячи), еще один египетский курорт Хургада (8,7 тысячи), турецкие Стамбул (8,6 тысячи) и Анталья (6,2 тысячи).

Всего же аэропорт Кольцово за первый месяц года обслужил более 615 тысяч пассажиров. Сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга в новогодние праздники вырос на 10%.