СМИ: Андрея Мисюру уволили с поста главы КРСУ

Андрея Мисюру уволили с должности директора "Корпорации развития Среднего Урала".

Как сообщает 66.RU со ссылкой на источник, его полномочия заканчиваются 9 февраля. Сам Мисюра свою досрочную отставку не комментирует. Накануне.RU обратилось в департамент информационной политики за комментарием.

Причины не разглашаются, однако увольнение может быть связано с проектом технопарка "Космос", а именно строительством фабрики микрочипов "Карат", которое было отсрочено на год.

Напомним, что по декабрьским заявлениям самого Мисюры, завершить строительство фабрики "Карат" планировалось в 2027 году. На начало 2025 года объем инвестиций уже составлял 12,6 млрд рублей.