В Смоленске из-за аварии часть города осталась без отопления, отменены уроки в школах

В Смоленске из-за прорыва магистральной теплотрассы часть города осталась без отопления. В регионе сейчас около -11 градусов, к концу недели ожидается похолодание до -20.

"Аварийная ситуация возникла на той же магистральной сети, где сегодня, 6 февраля, с 11:00 должны были проводиться ремонтные работы на другом участке — в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Маршала Конева. К этим работам бригады приступили досрочно, параллельно с ликвидацией порыва", - сообщил глава города Александр Новиков.

Он добавил, что "в целях минимизации дискомфорта для детей" сегодня отменены занятия в школах №9, №2, №33, №26 и №39. Также в зону отключения попали девять детских садов.