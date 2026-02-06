Российские ученые не смогли создать аналог американских батарей

Минпромторг России оштрафовал Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт "Источник".

Речь идет о сумме в 181 млн руб. Она равна полной стоимости контракта на освоение серийного производства российских аналогов американских аккумуляторов Atairnano. По данным CNews, контракт был заключен в ноябре 2016 года. Его исполнение планировалось завершить до конца августа 2019 года.

Минпромторг приступил к штрафам в отношении института с 2020 года. Сначала сумма составила 56,99 млн руб., затем - на 19,7 млн, 23,2 млн и 58,3 млн руб. Помимо последнего штрафа в 181 млн руб., министерство взыскивало 158,1 млн руб. Обязательства по контракту до сих пор не были выполнены.

Согласно техническому заданию, целью проекта было освоение серийного производства литий-нанотитанатных аккумуляторов и батарей на их основе со встроенными электронными системами управления, контроля и диагностики. Как ожидалось, аккумуляторы станут более емкими и способными к зарядке при российских морозах.